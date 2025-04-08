Женщину с ребенком сдуло с моста в Забайкалье

В Забайкалье сильный ветер буквально сдул с подвесного места женщину и ребенка. Сельчанка погибла, мальчика удалось спасти, пишет портал Chita.ru.

Инцидент произошел во вторник, 8 апреля, между посёлком Приисковый и селом Михайловка Нерчинского района.

«Они шли через мост, который очень сильно качается на ветру. Упали в воду. Их успели вытащить. Женщина умерла в скорой: не успели ее до больницы довезти», — уточнил очевидец.

В пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю факт трагедии подтвердили. Материалы переданы в Следственный комитет России.

По данным портала, школьник находится в больнице под наблюдением врачей. Его состояние оценивают как среднее.

«Мальчик госпитализирован, находится в состоянии средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — пояснили в региональном Минздраве.

Журналисты заметили, что мост между поселком Приисковым и селом Михайловка пострадал во время наводнения в 2018 году. По решению губернатора Забайкалья Александра Осипова было выделено финансирование на проектирование нового моста.

Объект был сдан в эксплуатацию в июле 2022 года. Весной 2023 года, из-за многочисленных нарушений при проектировании, строительстве и эксплуатации мост был поврежден порывами ветра.

В конце лета 2024 года стало известно, что главу Приискового Юлию Федорову будут судить за превышение полномочий при строительстве моста.

По данным следствия, вместо реконструкции либо сноса моста глава поселка организовала ремонт, нарушив закон. Ущерб от ее действий превысил 29 млн рублей.