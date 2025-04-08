В российском регионе три рыбака с ребенком провалились на снегоходе под лед

В Республике Коми начато уголовное расследование после гибели группы рыбаков, включая несовершеннолетнего, на реке Северная Кельтма. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

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5 апреля четверо человек, среди которых был мальчик 2013 года рождения, отправились на рыбалку к озеру Екишавад, расположенному в 15 км от деревни Керчомья.

Во время движения по льду снегоход с прицепленными санями провалился в полынью. Все находившиеся в санях оказались под водой и не смогли спастись.

На месте происшествия продолжаются поисковые работы с участием водолазов и спасателей.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности нескольким лицам. Расследование установит обстоятельства трагедии и возможные нарушения правил безопасности.