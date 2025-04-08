Метровую змею нашли в одной из московских квартир

В одной из московских квартир нашли метровую черно-белую змею, ее передадут представителям Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Комплекса городского хозяйства.

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Отмечается, что сообщение о змее поступило в службу 112 Москвы 8 апреля. На место был направлен расчет отдельного поста аварийно-спасательного отряда №2 столичного Пожарно-спасательного центра.

«Несмотря на сложности из-за ремонта в помещении спасатели справились с задачей буквально за несколько минут. Чешуйчатую нашли и поместили в пластиковую тару», — говорится в тексте.

Змею забрали в отряд, ее передадут представителям Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.