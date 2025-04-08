Bо Франции задержали угрожавшего судье по делу Ле Пен

Полицейские задержали мужчину, который высказывал угрозы в адрес судьи, председательствовавшего на деле руководителя парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, 76-летний мужчина был задержан в парижском пригороде Ла Гарен-Коломб. Как указывает телеканал, злоумышленник опубликовал в X оскорбительное высказывание в адрес судьи и приложил фотографию гильотины.

Ему предъявлены обвинения в связи с высказыванием угроз в адрес судьи, а также оскорблением представителя власти. Это обвинение при отсутствии отягчающих обстоятельств предусматривает наказание на срок до трех лет лишения свободы и штраф в размере до €45 тыс.

Суд в Париже 31 марта приговорил Ле Пен по делу о парламентских ассистентах к четырем годам ограничения свободы, два из которых ей придется носить электронный браслет (остальные два года даны условно). Приговор парижского суда лишает ее возможности баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году. Сама Ле Пен назвала решение суда политическим и подала жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Как ожидается, апелляционный пересмотр дела может завершиться весной 2026 года.