Зрители концерта погибли после обрушения крыши клуба в Доминикане

В Доминиканской республике обрушилась крыша в одном из ночных клубов. В результате происшествия погибли 15 человек, сообщает Listin Diario в социальной сети X.

Как утверждалось ранее, погибшими были признаны 13 человек. Подчеркивается, что инцидент произошел в ночном клубе Jet Set в Санто-Доминго — столице Доминиканы. В настоящее время на месте ведут спасательные работы. В клубе проходил концерт исполнителя меренге Рубби Переса.

Издание NBC News со ссылкой на директора службы по чрезвычайным операциям республики Хуана Мануэля Мендеса сообщило, что, вероятно, многие еще живы, «поэтому власти и участники операции не остановятся, пока мы не найдут последнего человека под завалами».

Накануне сообщалось, что подросток пострадал при падении с технического пола в ТЦ «Фиолент» в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что прокуратура Красносельского района проводит проверку по факту случившегося.