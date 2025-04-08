Отгрызенную женскую голову нашли в лесу в российском городе

Женскую голову обнаружили в лесу в Свердловской области. Как сообщает Telegram-канал Shot, на останках заметили следы укусов крупного животного.

По информации канала, голову нашли местные жители в Серове. Они не исключают, что на жертву мог напасть медведь. Другие части тела пока найти не удалось. На месте работают полицейские, для поисков используются дроны.

Личность погибшей также неизвестна. По одной из версий, это 44-летняя местная жительница. 9 марта она вышла из дома и пошла пешком в сторону железнодорожного переезда и поселка Новая Кола. Все это время полицейские и волонтеры не прекращали ее поиски, однако никаких зацепок у них так и не появилось.