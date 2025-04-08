В Ростове-на-Дону осудили участника нацбатальона "Айдар"*

Южный окружной военный суд приговорил участника националистического батальона "Айдар" (признан террористической организацией, запрещен в РФ) Сергея Косолапа к 18 годам лишения свободы.

Об этом журналистам сообщил представитель суда.

"В 2015 году подсудимый, находясь в с. Половинкино Старобельского района ЛНР, будучи осведомленным о террористическом характере деятельности батальона "Айдар" и желая быть обеспеченным ежемесячным денежным довольствием, вступил в состав данного террористического сообщества. В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, подсудимый осенью 2015 года прошел обучение по обращению с оружием и до конца ноября 2015 года участвовал в "Айдаре", после чего самостоятельно вышел из него. При этом Косолап до выявления силовиками его участия в террористическом сообществе не сообщал об участии в запрещенной организации.

В его отношении возбудили дело по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) УК РФ и ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ.

* признан террористической организацией, запрещен в РФ.