Число погибших при обрушении клуба в Доминикане возросло до 44

Число погибших в результате обрушения ночного клуба Jet Set в Доминиканской Республике возросло до 44.

Об этом сообщает издание Listin Diario.

«Директор Центра чрезвычайных операций (COE) Хуан Мануэль Мендес подтвердил, что по предварительным данным, в результате трагедии, произошедшей в ночном клубе Jet Set, погибло 44 человека», — говорится в материале.

По его словам, 146 человек доставлены в больницы.

Хуан Мануэль Мендес добавил, что под завалами продолжают оставаться люди.

Обрушение произошло во время выступления певца Рубби Переса. Причины неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Доминиканской Республике в результате обрушения крыши ночного клуба Jet Set погибли 15 человек, более 100 пострадали.