В Подмосковье ребенка насмерть придавила плита на кухне

В подмосковном Щелково ребенка насмерть придавила электрическая плита, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Инцидент произошел в квартире жилого дома, когда трое детей в возрасте от 1,5 до 4 лет на короткое время остались на кухне без присмотра взрослых. Женщина ненадолго пошла отдохнуть, как вдруг на одного из малышей упала плита. Врачи не смогли спасти ребенка.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли плиту для дальнейшего расследования. Для выяснения обстоятельств трагедии назначена судебно-медицинская экспертиза.