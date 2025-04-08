СМИ: российский блогер и модель Радомир Попов арестован в Таиланде

Mash: 20-летний российский блогер и модель Радомир Попов арестован в Таиланде
Модель и блогер из Ставрополья избил местного жителя в аэропорту в Таиланде и оказался в полицейском участке. Об этом сообщает Mash, публикуя видео инцидента.
Как уточнено каналом, 20-летний Радомир Попов "популярен в модной индустрии три года", в частности - он появляется в рекламе азиатского автопрома. В Сети у него 165 500 поклонников.
По данным ресурса, получив крупный гонорар, блогер "приехал в Таиланд и пустился в отрыв", а когда в конце уик-энда отправился за билетом, "начал петь и танцевать у стойки и вмазал по лицу прохожему", будучи в измененном состоянии рассудка. Отмечается, что задерживать дебошира "пришлось пятерым полицейским".
Попов уже четвертые сутки находится в участке.
"Сейчас родные собирают деньги, чтобы заплатить налог и оплатить лечение в психиатрической больнице", - узнал канал.