Российский студент открыл стрельбу в техникуме

Второе за сутки ЧП произошло в Новом Уренгое. Как сообщает Telegram-канал Baza, студент открыл стрельбу в местном техникуме.

По информации канала, 17-летний студент второго курса взял пневматический пистолет у своего товарища, также 17-летнего молодого человека, и выстрелил из него по интерактивной доске. Пострадавших нет, на месте работают полицейские.

Напомним, что 8 апреля пятиклассник напал с ножом на одноклассницу в школе №3 в Новом Уренгое. В разборку вмешался охранник, которого школьник ударил в шею. Мужчине потребовалась госпитализация, однако сейчас его жизни ничего не угрожает. Девочка серьезно не пострадала — от ранений ее спасла куртка.

Второй за сутки случай стрельбы в школе произошел в России

СМИ сообщали, что сверстники издевались над нападавшим. На допросе он рассказал, что больше всех его провоцировала пострадавшая одноклассница.