В лесу на Урале найдена женская голова

В лесополосе под Серовом, рядом с коллективным садом "Ягодка", местные жители обнаружили женскую голову. Об этом со ссылкой на источники пишет "Глобус".

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Сейчас поисковики с помощью квадрокоптера исследуют эту территорию, чтобы найти тело. По предварительным данным, голову отгрызли животные, так как на ней есть следы укусов, рассказал собеседник газеты.

Личность погибшей не установлена, но известно, что в ночь на 9 марта недалеко от этих мест пропала 44-летняя Анастасия Булгакова. На 8 апреля ее поиски по-прежнему не увенчались успехом.

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То, что в лесу была найдена голова, газете подтвердили в Серовском следственном отделе СКР. На вопрос, может ли находка принадлежать пропавшей Булгаковой, в ведомстве ответили, что все заключения будут сделаны по результатам экспертизы.