В Алтайском крае убили начальника отдела ГО ЧС выстрелом в голову

В Баевском районе Алтайского края был застрелен начальник местного отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сергей Крицких. Об этом сообщают «Каменские известия».

По предварительным данным, причиной преступления стала ревность. Мужчина, который совершил убийство, был недоволен тем, что его жена, работавшая в администрации, общалась с Сергеем Крицких. Он выстрелил в голову своей жертве из охотничьего ружья.

Как утверждают в пресс-службе регионального СУ СКР, Крицких был убит в селе Баево во второй половине дня 4 апреля. Подозреваемого оперативно задержали. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), мужчина заключен под стражу.

По данным Mash, предполагаемый убийца сам вызвал медиков с полицейскими и дождался их на крыльце рядом с телом. У мужчин осталось двое детей, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Дорогомиловский суд приговорил к 17 годам лишения свободы Игоря Батенева, известного как Гоша Крокодил, который убил шесть человек в сауне на Бережковской набережной в Москве более 30 лет.