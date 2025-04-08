В Алтайском крае убили начальника отдела ГО ЧС выстрелом в голову

Начальника отдела ГО ЧС Баевской администрации (Алтайский край) убили выстрелом в голову. Подозреваемым в убийстве оказался бывший полицейский, который действовал из ревности. Об этом сообщает Mash.

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Отмечается, что жертвой стал 47-летний Сергей Крицких. Вечером к его дому подъехал 44-летний Виталий, некогда служивший в полиции. Когда Крицких вышел к гостю, тот выстрелил ему в голову из зарегистрированного охотничьего ружья.

Как сообщили местные жители, подозреваемый сам вызвал медиков и полицию, затем дождался их на крыльце рядом с телом. Основной причиной убийства называют личные отношения: жена Виталия работает в администрации вместе с Крицких.

У обоих мужчин остались по двое детей, старшие дочери которых учатся в одном классе, передает Telegram-канал.

Ранее стало известно о стрельбе в жилом комплексе «Ольгино парк». По данным СМИ, несколько человек поджидали мужчину у подъезда и, когда он вышел, открыли огонь. В ответ охранники потенциальной жертвы выстрелили в сторону нападавших. После произошедшего стрелок и его соучастники смогли скрыться, уехав на «Жигулях».

Позднее в Сети сообщили, что в результате перестрелки пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь. Житель ЖК «Ольгино парк» предположил, что жертвой злоумышленников может быть «важный человек», которого охраняли. Он также отметил, что в комплексе всегда было спокойно, поэтому перестрелка повергла людей в шок. Подробности стрельбы — в материале «Вечерней Москвы».