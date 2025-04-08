"Ангарский маньяк" признался еще в одном убийстве

"Ангарский маньяк" Михаил Попков, получивший два пожизненных срока, признался еще в одном убийстве в 2011 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

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По версии следствия, в мае 2011 года в одном из парков Ангарска было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти. Виновных тогда найти не удалось.

"Следователям и криминалистам во взаимодействии с оперативными сотрудниками удалось установить причастность к совершению указанного преступления ранее осужденного к пожизненному заключению Михаила Попкова", – пояснили в СК.

Как уточнили в ведомстве, Попков признал свою вину и дал показания, ему предъявлено обвинение. Попкова этапировали в Иркутскую область для проведения необходимых следственных действий.

Всего на счету мужчины не менее 84 убийств на территории Иркутской области. Все убийства были совершены им в период с 1992 по 2010 год в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и их районах. Жертвами маньяка были женщины в возрасте от 16 до 40 лет. Обвиняемый также убил одного сотрудника милиции.

В июле 2023 года СК завершил расследование трех эпизодов преступлений Попкова. Два эпизода совершены в Иркутске, еще одно – в Ангарске. В ноябре того же года иркутский суд приговорил Попкова, приговоренного к пожизненному сроку, еще к 10 годам лишения свободы за три убийства.