Бывший полицейский Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», признался в совершении еще одного убийства в Ангарске в 2011 году. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Михаил Попков был осужден на пожизненный срок. Он признался в убийстве 81 человека, двум он причинил тяжкие телесные повреждения. В январе 2023 года он написал новые явки с повинной, указав, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. За эти преступления суд приговорил Попкова еще к десяти годам лишения свободы.

При этом следователи установили его причастность и к убийству Татьяны С. в 2011 году. Она была убита туристическим топориком в здании водонасосной станции в Ангарске, а затем ее тело было сожжено.

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«Попков, отбывающий пожизненное заключение в колонии особого режима «Торбеевский централ» в Мордовии, дал признательные показания», - отмечает канал.

Жертвами Попкова становились женщины разного социального статуса и общественного положения в возрасте от 16 до 40 лет. Убийства происходили в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Иркутском, Ангарском и Усольском районах Иркутской области.