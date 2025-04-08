На жителя Приморья напал медведь

ВЛАДИВОСТОК, 8 апреля. /ТАСС/. Житель села Высокогорск Приморского края госпитализирован после нападения медведя.

Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД по региону.

"В дежурную часть МО МВД России "Кавалеровский" поступило сообщение о том, что в лесном массиве села Высокогорск дикое животное напало на 29-летнего местного жителя. Пострадавший госпитализирован. По данному факту полицейские проводят проверку. Место происшествия осмотрели сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

Медведь не обнаружен. Для проведения поисковой операции в муниципалитет выехала специальная группа полицейских и специалистов охотнадзора, а также представители департамента по охране, контролю и регулирования использования объектов животного мира. О происшествии проинформированы все заинтересованные службы.