В Санкт-Петербурге стример решил проветрить комнату и выпал из окна

В Санкт-Петербурге молодой стример случайно выпал из окна своей комнаты во время эфира на платформе Twitch. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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По данным канала, 19-летний Никита решил проветрить комнату, однако сделал неловкое движение на кресле с колесиками. Mash уточняет, что юноша мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

Стример не выжил. Известно, что он учился в СПбГЭУ по специальности реклама и связи с общественностью, жил в Санкт-Петербурге на проспекте Королева, в свободное время вел онлайн-трансляции.

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