В Белоруссии таможня задержала на границе с Польшей партию из 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, которую пытался провезти через белорусско-польскую границу 41-летний водитель с целью дальнейшей транспортировки в Россию. Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ Андрей Попов в беседе с телеканалом «Царьград» оценил возможный ущерб от такого количества взрывчатки.

По словам собеседника телеканала, столь внушительное количество взрывчатки в случае детонации могло бы повредить целый микрорайон. Он утверждает, что если бы взрыв произошел на какой-то центральной улице, это было бы не только очень серьезное происшествие, но и информационный повод.

Аналогичный вес в 500 килограммов был использован для подрыва пути газопровода в Балтийском море, и, по мнению Попова, не исключено, что враг мог бы попытаться осуществить подрыв еще одного газопровода, который, например, идет по Черному морю или где-то еще, с непростой логистикой.

При этом подполковник ФСБ счел более вероятным, что взрывчатку перевозили, чтобы впоследствии расфасовать и организовать не менее 20-30 схронов для дальнейших диверсий.