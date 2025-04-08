Сутенерша заказала убийство проститутки и взяла на воспитание ее дочь

В Татарстане сутенерша заказала убийство своей работницы, а после стала воспитывать дочь погибшей.

Клубок преступлений распутывали сотрудники регионального управления МВД.

«В полицию с просьбой о помощи в розыске своей дочери обратился мужчина 1992 года рождения. Заявитель рассказал, что на протяжении нескольких лет не поддерживал связь с ней и ее матерью», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и выяснили, что девочку воспитывает другая женщина. Оказалось, «мачеха» выдавала ребенка за своего и жила с ним по поддельным бумагам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о подделке документов и похищении человека. В ходе расследования удалось узнать, что настоящая мать ребенка мертва. Женщина погибла пять лет назад. Выяснилось, что «мачеха» девочки работала сутенершей и занималась оказанием интим-услуг в разных городах России. А настоящая мать ребенка работала на нее. В 2020 году «начальница» подговорила двух других своих «подчиненных» лишить третью жизни.

Задержание вовлекающих россиянок в проституцию сутенеров попало на видео

Девушки вывезти мать девочки в поле под предлогом поездки к клиенту, а там в машине сначала попытались задушить ее, а после забили до смерти бутылками от шампанского и выбросили тело в траву.

Однако на этом череда преступлений не закончилась. Выяснилось, что это жестокое убийство – не первый подобный случай в «карьере» одной из секс-работниц, ставшей исполнительницей преступления. Во время допроса 27-летняя жительница Екатеринбурга призналась еще в одном злодеянии: в 2019 году она вместе с «руководительницей» убила еще одну «коллегу». Поводом для этого стали опасения, что та может рассказать сотрудникам правоохранительных органов о незаконном бизнесе девушек.

Возбуждены два уголовных дела по статье «Убийство». Фигурантки заключены под стражу. Расследование продолжается.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Ижевске шестерых местных жителей отправили под суд за организацию занятия проституцией. Обвиняемые организовали бордели в сети саун.