Кричал и махал руками под наркотиками: силовики пресекли дебош в столичном хостеле

Сотрудники Росгвардии в хостеле на улице Гастелло задержали мужчину, который находясь в состоянии наркотического опьянения кричал, разговаривал с самим собой и размахивал руками.

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Об этом во вторник, 8 апреля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по столице.

— К прибывшим на место правоохранителям обратился администратор, которая пояснила, что один из постояльцев в невменяемом состоянии нарушает общественный порядок, кричит, разговаривает с самим собой, и размахивает руками. Сотрудники Росгвардии незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи и до ее приезда следили за состоянием гражданина. Прибывшая бригада скорой помощи зафиксировала у 33-летнего жителя Волгоградской области сильное опьянение, вызванное употреблением наркотических веществ, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Врачи приняли решение госпитализировать мужчину. Уроженца Волгоградской области доставили в ближайшую больницу.

Ранее росгвардейцы на подземной парковке в Москве задержали дебошира, ходившего по крыше автомобиля, в котором сидели заложники. Чтобы разрешить ситуацию, силовики связались со знакомой правонарушителя: она уговорила мужчину слезть с автомобиля.