В российском городе похитили участника СВО

Участника СВО похитили и два дня держали в плену
Участника СВО, по данным Amber Mash, похитили в Калининграде и два дня держали в плену «из-за 100к».
Молодого человека, по предварительным данным, подкараулили у дома на улице Невского — «пять человек, включая очень молодую барышню». Далее «запихнули в тачку, требовали деньги».
Потом, по данным канала, «двое пересели в машину жертвы, и все поехали на Дадаева», где «угрожали, пытались выбить сумму».
Через два дня в дверь постучали правоохранители. Выяснилось, что знакомая похищенного парня написала заявление о пропаже.
Похитители задержаны.