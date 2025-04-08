В российском городе похитили участника СВО

Участника СВО, по данным Amber Mash, похитили в Калининграде и два дня держали в плену «из-за 100к».

Молодого человека, по предварительным данным, подкараулили у дома на улице Невского — «пять человек, включая очень молодую барышню». Далее «запихнули в тачку, требовали деньги».

Потом, по данным канала, «двое пересели в машину жертвы, и все поехали на Дадаева», где «угрожали, пытались выбить сумму».

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Через два дня в дверь постучали правоохранители. Выяснилось, что знакомая похищенного парня написала заявление о пропаже.

Похитители задержаны.