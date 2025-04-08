Дипмиссия Сирии в Москве подтвердила взлом соцсетей посольства

Telegram-канал посольства Сирии в Москве был взломан. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в самом дипломатическом представительстве республики.

Ранее в канале появилась информация о том, что посла Башара Джаафари якобы сняли с должности. Утверждалось, что он возвращается в Сирию, где займет пост в администрации в Дамаске.

В посольстве опровергли эту информацию. Оказалось, что Telegram-канал был взломан.

«Официальной информации ни от МИД, ни от посольства не поступало», — добавил собеседник агентства.

Напомним, что Джаафри возглавляет посольство Сирии в РФ с октября 2022 года. До этого он занимал пост замглавы МИД. Минувшей ночью госагентство SANA заявило, что МИД Сирии решил перевести в центральный аппарат в Дамаске послов страны в РФ и в Саудовской Аравии в рамках начатой кадровой ротации.