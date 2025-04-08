Дипмиссия Сирии в Москве подтвердила взлом соцсетей посольства

Посольство Сирии в Москве подтвердило взлом Telegram-канала и опровергло сообщения о смене посла республики.

Соцсети дипмиссии Сирии в Москве, в частности, Telegram-канал, подвергся взлому. Никакой официальной информации о смене посла республики не поступало, передает ТАСС.

«Telegram-канал посольства был взломан. Официальной информации ни от МИД, ни от посольства не поступало», – сообщил источник агентства в дипмиссии.

Это заявление прозвучало после появления ложных сообщений о назначении нового посла Сирии в Москве. В частности, сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в МИД страны утверждало посол республики принял решение о переводе из Москвы, а дипмиссией будет управлять временный поверенный.

Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД со ссылкой на постпреда РФ при ООН Василия Небензю, Россия продолжает поддерживать официальные дипломатические каналы с новыми властями Сирии, а также взаимодействует с сирийскими представителями при ООН.