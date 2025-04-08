Взрыв прогремел в российской многоэтажке

В Липецке взрыв прогремел в многоэтажном доме на улице Механизаторов, в результате случившегося пострадала женщина. Об этом сообщил мэр российского города Роман Ченцов в Telegram-канале.

Глава администрации отметил, что в одной из квартир дома оказались выбиты окна и было повреждено остекление балкона. Пострадавшая получила ожоги I и II степени ушных раковин, лба и верхних конечностей. Ее оперативно доставили в больницу.

Ченцов подчеркнул, что специалисты газораспределительной службы провели проверку и не выявили утечек бытового газа. Возможной причиной инцидента могло стать нарушение правил использования газового оборудования.

Над российским городом прогремел взрыв на фоне работы систем ПВО

Ранее сообщалось, что в Челябинской области следователи возбудили дело из-за хлопка газа в многоквартирном доме.

Тогда трое жильцов получили травмы и были доставлены в больницу, а 83-летнюю пенсионерку не удалось спасти.