В Новом Уренгое ученик ранил ножом охранника школы

Учащийся одной из школ Нового Уренгоя напал с ножом на охранника, который пытался вмешаться в его конфликт с одноклассницей. Об этом сообщает управление СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

© nsn.fm

Инцидент произошел во вторник, 7 апреля. Охранник учебного заведения получил ранение в шею. Ему была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

Возбуждены уголовные дела о халатности и выполнении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Правоохранители дадут оценку действиям руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в школе.

Нападавшему школьнику, который пришел в учебное заведение со складным ножом, 11 лет, он состоит на профилактическом учете. Надзорное ведомство даст оценку эффективности работы органов системы профилактики.

В ГД ранее призвали переводить агрессоров в школах в спецучреждения или на домашнее обучение.