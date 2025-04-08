Россиянка погибла в Таиланде

В Паттайе 26-летняя россиянка погибла после падения с балкона 14-го этажа, при этом в ее квартире находился предполагаемый россиянин, который заявил, что женщина перед трагедией громко спорила по телефону.

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Россиянка погибла в таиландском городе Паттайя, упав с балкона квартиры на 14-м этаже, сообщает Bangkok Post.

Инцидент произошел в понедельник, когда 26-летняя женщина, проживавшая в квартире одна, выпала с балкона. Полиция установила, что в день трагедии в квартире также находился мужчина, предположительно россиянин, который в момент происшествия работал за ноутбуком, передает ТАСС.

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По его словам, женщина находилась в ванной, где спорила по телефону, после чего выбежала на балкон. Представитель Королевской полиции Таиланда подтвердил, что погибшая была гражданкой России. Тело женщины доставили в больницу для патолого-анатомического исследования.

Обстоятельства гибели остаются неясными, полиция продолжает расследование. О трагедии уведомлен консульский отдел российского посольства в Таиланде. Представители полиции рассматривают различные версии произошедшего, однако на данный момент причина падения не установлена.

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