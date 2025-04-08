Двое детей заживо сгорели в российской пятиэтажке

Три человека стали жертвами пожара в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

ЧП произошло на улице 50 лет Октября, огонь распространился в двухкомнатной квартире. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 12 человек.

Региональное управление МЧС России уточнило в Telegram, что площадь пожара составила восемь квадратных метров. Жертвами пожара стали двое детей и их бабушка, добавили там.

В российском регионе трое детей погибли при пожаре

Ранее в Подмосковье три человека заживо сгорели в частном доме. Жертвами стали школьница, ее бабушка и дед. По факту случившегося было начато расследование.