Умер один из раненных при нападении на пост ДПС в Чечне полицейский
Один из сотрудников патрульно-постовой службы, получивший ножевые ранения в результате нападения накануне вечером на пост ДПС в Чечне, скончался, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
«В результате полученных ранений один из полицейских скончался», — приводит комментарий РИА Новости.
Ранее сообщалось, что сотрудники патрульно-постовой службы получили ножевые ранения в результате нападения на пост ДПС в Чечне.
Накануне вечером источник RT сообщил, что неизвестный с ножом напал на пост ДПС в Чечне и был ликвидирован.
Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.