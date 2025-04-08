Умер один из раненных при нападении на пост ДПС в Чечне полицейский

Один из сотрудников патрульно-постовой службы, получивший ножевые ранения в результате нападения накануне вечером на пост ДПС в Чечне, скончался, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«В результате полученных ранений один из полицейских скончался», — приводит комментарий РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сотрудники патрульно-постовой службы получили ножевые ранения в результате нападения на пост ДПС в Чечне.

Накануне вечером источник RT сообщил, что неизвестный с ножом напал на пост ДПС в Чечне и был ликвидирован.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.