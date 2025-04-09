Жительница Шебекино пострадала из-за падения обломков БПЛА

Жительница города Шебекино Белгородской области травмирована в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Над городом Шебекино системой ПВО был сбит беспилотник. В результате падения его обломков женщина получила баротравму. Она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказали необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно", - написал он.

Гладков добавил, что в шести частных домах в городе выбиты окна, повреждены входные группы и заборы. Также повреждены два припаркованных автомобиля и газовая труба, аварийные бригады устранили утечку газа.

Губернатор также сообщил, что ВСУ атаковали ряд других населенных пунктов области. В частности, в селе Двулучное Валуйского округа от детонации дрона посечен осколками легковой автомобиль. В селе Цибулевка Ракитянского района от прилета боеприпаса в 8 частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и хозпостройки. В селе Бобрава в результате детонации беспилотника повреждены стекла, бак и кабина трактора.

"В Борисовском районе в селе Грузское FPV-дрон ударил по территории предприятия - повреждено административное здание. В селе Богун-Городок дрон атаковал грузовой автомобиль - машина получила повреждения. В Грайворонском округе в селе Головчино в результате атаки беспилотника повреждены 5 транспортных средств, одно из которых уничтожено огнем", - добавил Гладков.

Также, по его словам, в поселке Красная Яруга дроны повредили стекла и кузов стоящего автомобиля, "Газель" и остекление частного дома.