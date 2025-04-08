Движение транспорта ограничили на федеральной трассе «Байкал» (Иркутск-Чита) в районе поселка Лесной Городок в Читинском районе Забайкалья из-за сильной задымленности. Об этом пишет портал Chita.ru.

По данным портала, дым ограничил видимость на 1045-м километре трассы. Сотрудники Госавтоинспекции дежурят на месте, обеспечивая безопасность дорожного движения.

В пресс-службе Упрдор «Забайкалье» пояснили, что в целях безопасности транспорт пропускают группами.

Очевидцы отметили, что по пути от села Улёты в сторону Лесного городка еще утром дымилась трава. По их словам, огонь затушили, но при сильном ветре он «разошелся вновь», пошел вдоль трассы.

Ранее сообщалось, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов 7 апреля ввел режим ЧС регионального характера из-за ситуации с лесными пожарами.