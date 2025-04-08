Россиянка оставила новорожденную дочь замерзать в снегу

В Хабаровском крае мать оставила новорожденного замерзать в сугробе. Впоследствии малышка была спасена, но ее дальнейшая участь, как и судьба старшего ребенка, вызывает большие опасения.

Надежда, жительница поселка Горный Солнечного района, является матерью двоих детей, за которых искренне переживает все местное население. Как пишет Amur Mash, женщина злоупотребляет алкоголем, ведет беспорядочный образ жизни и пренебрегает своими родительскими обязанностями. В начале февраля 2025 года она оставила свою шестимесячную дочь, едва прикрытую одеждой, в буквальном смысле слова замерзать в снегу. Чудом выжившая девочка была обнаружена неравнодушным прохожим, а заботу о ней взяла на себя другая женщина.

Сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних, проживающий по соседству с Надеждой, остается безучастным к судьбе этих детей. Волонтеры из сообщества "Добро", ранее оказывавшие помощь семье, обеспечивая малышей питанием и средствами гигиены, не остались в стороне и обратились за помощью к губернатору региона. В результате грудной ребенок был изъят из семьи, однако двухлетний мальчик остался на попечении матери.

Тело новорожденного ребенка обнаружили в канализационной трубе в Подмосковье

Местные жители сообщают, что с 3 апреля 2025 года, получив пособие, Надежда вновь ушла в запой. Судьба ее сына в настоящее время остается неизвестной.

Опасаясь за жизнь и здоровье ребенка, неравнодушные граждане обратились с просьбой о помощи к главе СК РФ Александру Бастрыкину и губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину.

Ранее сообщалось, что в Претории перед судом предстал 37-летний отец, изнасиловавший недельного младенца до смерти.