Россиянка оставила новорожденную дочь замерзать в снегу

Московский Комсомолециещё 2

В Хабаровском крае мать оставила новорожденного замерзать в сугробе. Впоследствии малышка была спасена, но ее дальнейшая участь, как и судьба старшего ребенка, вызывает большие опасения.

Россиянка оставила новорожденную дочь замерзать в снегу
© РИА Новости

Надежда, жительница поселка Горный Солнечного района, является матерью двоих детей, за которых искренне переживает все местное население. Как пишет Amur Mash, женщина злоупотребляет алкоголем, ведет беспорядочный образ жизни и пренебрегает своими родительскими обязанностями. В начале февраля 2025 года она оставила свою шестимесячную дочь, едва прикрытую одеждой, в буквальном смысле слова замерзать в снегу. Чудом выжившая девочка была обнаружена неравнодушным прохожим, а заботу о ней взяла на себя другая женщина. 

Сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних, проживающий по соседству с Надеждой, остается безучастным к судьбе этих детей. Волонтеры из сообщества "Добро", ранее оказывавшие помощь семье, обеспечивая малышей питанием и средствами гигиены, не остались в стороне и обратились за помощью к губернатору региона. В результате грудной ребенок был изъят из семьи, однако двухлетний мальчик остался на попечении матери. 

Тело новорожденного ребенка обнаружили в канализационной трубе в Подмосковье

Местные жители сообщают, что с 3 апреля 2025 года, получив пособие, Надежда вновь ушла в запой. Судьба ее сына в настоящее время остается неизвестной. 

Опасаясь за жизнь и здоровье ребенка, неравнодушные граждане обратились с просьбой о помощи к главе СК РФ Александру Бастрыкину и губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину.

Ранее сообщалось, что в Претории перед судом предстал 37-летний отец, изнасиловавший недельного младенца до смерти. 

Происшествия
Дмитрий Демешин
Александр Бастрыкин
Следственный комитет