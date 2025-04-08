В Чечне завели дело по факту нападения на пост ДПС
В Чечне возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов по факту нападения жителя на пост ДПС, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.
Как подтвердили РИА Новости в ведомстве, напавший на пост ДПС житель города Ачхой-Мартан был ликвидирован ответным огнём.
В настоящее время следователи проводят осмотр места нападения.
Накануне вечером источник RT сообщил, что неизвестный с ножом напал на пост ДПС в Чечне и был ликвидирован.