На северо-западе Парижа произошел крупный пожар. Уточняется, что возгорание началось поблизости от здания уголовного трибунала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Как рассказали в пожарной службе Парижа, пожар начался на бульваре Дуомон. При этом, интернет-издания Sortir a Paris уточняет, что возгорание произошло на заводе по переработке отходов Syctom.

В данный момент кольцевая дорога в районе Пор д"Аньер была частично перекрыта, спасатели призвали горожан избегать посещения района. На месте пожара можно увидеть сильное задымление — судя по информации очевидцев, густой столб дыма заметно из разных частей Парижа.

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