Раскрыта личность напавшего на пост полиции в Чечне россиянина

Атаковавшим пост полиции в чеченском городе Ачхой-Мартан оказался 17-летний несовершеннолетний россиянин Эскерхан Хумашев. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Молодой человек вонзил нож в грудь 38-летнего прапорщика по имени Рамзан, а затем кинулся на его 20-летнего напарника по имени Расул. Оба раненных сотрудника были доставлены в больницу, но спасти удалось только одного.

Умер один из раненных при нападении на пост ДПС в Чечне полицейский

Нападавший был ликвидирован ответным огнем полицейских. Следователи возбудили дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.