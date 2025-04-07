Вооруженные люди устроили бойню в реабилитационном центре в Мексике

Группа вооруженных людей напала на реабилитационный центр Shaddai в мексиканском городе Кулиакан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Formula.

Согласно имеющейся информации, в результате погибло девять человек, еще пятеро получили ранения. Нападение произошло около двух часов ночи по местному времени — вооруженная группа людей взломала дверь гаража реабилитационного центра, после чего начала расстреливать находящихся внутри.

«Девять человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения в ночь на понедельник в реабилитационном центре Shaddai AC, расположенном в районе Колинас-де-Сан-Мигель в Кулиакане, Синалоа», — сообщила радиостанция со ссылкой на местную прокуратуру.

Источник также уточняет, что всего в центре находилось 30 человек — 16 из них не пострадали. Как считают мексиканские издания, мотивом нападения может быть конфликт между двумя фракциями бывшего наркокартеля.

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