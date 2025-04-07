Нападение на пост ДПС совершено в российском регионе

Нападение на пост ДПС совершено в Чечне, ранен один полицейский, нападавший ликвидирован. Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По информации канала, неизвестный с ножом напал на пост дорожно-патрульной службы в городе Ачхой-Мартан на улице Кадырова.

Получил ранения один сотрудник полиции, нападавший был ликвидирован ответным огнем.

В районе инцидента проводятся оперативные мероприятия, перекрыты дороги.

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