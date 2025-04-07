В Пензе пенсионерка лишилась 11 млн рублей, желая поменять счетчик

Жительница Пензы лишилась более чем 11 миллионов рублей после общения с аферистами. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам пенсионерки, ей позвонила неизвестная и рассказала о необходимости сменить счетчик. Звонившая «записала» пострадавшую в очередь и выманила у нее код из сообщения.

Спустя некоторое время еще один злоумышленник представился сотрудником силового ведомства и заявил, что кто-то якобы пытался взломать счета женщины.

Чтобы спасти накопления, пострадавшая отправила все сбережения на «безопасный» счет. Позже пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут причастных лиц. За подобное преступление злоумышленник может получить до десяти лет лишения свободы.

До этого в Казахстане женщина едва не отдала деньги мошенникам. Неизвестные писали местной жительнице от лица актера Киану Ривза, и, ссылаясь на сложную жизненную ситуацию, просили средства. Преступление предотвратили сотрудники банка.