В Самаре разыскивают подозреваемых в драке со стрельбой в общепите

Следователи ищут жителей Самары, которых подозревают в драке со стрельбой в одном из заведений общепита города. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, в ночь с 5 на 6 апреля в одном из городских общепитов между мужчинами произошел конфликт, который продолжился на улице и перерос в драку. Во время потасовки один из ее участников произвел несколько выстрелов в своих оппонентов, из-за чего трем потерпевшим понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время следователям удалось установить всех участников произошедшего, в совершении преступления подозреваются Ян Гунбин и Егор Пильщиков. Они объявлены в розыск.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.