В Москве вынесли приговор режиссеру Алексею Петрухину

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор российскому режиссеру и продюсеру Алексею Петрухину. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, Петрухина приговорили к четырем годам заключения в колонии строгого режима. Напомним, что его обвинили в покушение на посредничество во взяточничестве.

«Приговором Дорогомиловского районного суда города Москвы Петрухин Алексей Алексеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом», — сообщили в суде.

Петрухин известен российскому зрителю как режиссер фильма 2014-года «Вий», а также как продюсер сиквела «Тайны печати драконов». За этот фильм в 2020 году против Петрухина поступил иск от Фонда кино.