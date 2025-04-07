В Москве пьяный иностранец изнасиловал россиянку под угрозой расправы

В Москве следствие настаивает на аресте и заключении в СИЗО иностранца, подозреваемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Об этом в понедельник, 7 апреля, следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, 6 апреля пьяный иностранный гражданин пришел в квартиру жилого дома на шоссе Энтузиастов, где проживала его знакомая россиянка. Там он напал на нее и под угрозой расправы совершил в отношении нее изнасилование и действия сексуального характера.

Не смотря на страх и угрозы, сразу после ухода насильника, девушка обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали.

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Ранее во Всеволожске Ленинградской области задержали 32-летнего приезжего, участвовавшего в групповом изнасиловании несовершеннолетней.