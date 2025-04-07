На Васильевском острове в Санкт-Петербурге кирпич упал с крыши на голову 7-летнему ребенку. Об этом сообщает 78.ru.

Ребенок был доставлен в реанимацию. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Инцидент произошел рядом с детским садом № 6 на 8-й линии Васильевского острова. При этом, момент падения попал на запись камеры наружного наблюдения — на кадрах можно увидеть, как несколько детей идут на прогулку в сопровождении взрослых. В какой-то момент один из детей падает после удара.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В данный момент прокуратура проводит проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее ребенка спасли из горящей квартиры на юго-западе Москвы.