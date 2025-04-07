В Подмосковье задержали мужчину за поджог двух объектов на ж/д путях

В Подмосковье задержали мужчину, который совершил поджог двух объектов железнодорожной инфраструктуры за вознаграждение в $300 от анонимного куратора, сообщает управление на транспорте МВД России по ЦФО.

«Сотрудники управления на транспорте МВД России по ЦФО... установили подозреваемого в покушении на террористический акт. Им оказался ранее не судимый житель Подмосковья 1999 года рождения», — говорится в сообщении.

Мужчину доставили в отделение транспортной полиции, где он признался в преступлении. Он рассказал, что получил предложение о работе за $300 через мессенджер от неустановленного куратора.

Злоумышленник зафиксировал свои действия на камеру смартфона и отправил запись заказчику, однако не получил обещанное вознаграждение.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России.

Ранее суд вынес приговор жителям Новосибирска за диверсии на ж/д путях и заводе.