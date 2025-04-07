Мужчина погиб при атаке ВСУ на Брянскую область

Речь идёт о жителе села Лемешовка Севского района. Такие данные в Telegram-канале привёл глава региона Александр Богомаз. Он уточнил, что украинские военные нанесли удар по населённому пункту с использованием FPV-дрона. Губернатор добавил, что власти окажут семье погибшего необходимую поддержку и материальную помощь.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении минувшей ночью 19 беспилотников ВСУ. Больше всего БПЛА — 13 — ликвидированы над Азовским морем, четыре дрона сбиты над Краснодарским краем и по одному — над Брянской областью и Крымом.