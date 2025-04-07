13-летняя россиянка попала в реанимацию из-за БАДов с маркетплейса

В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка попала на порог реанимации из-за бесконтрольного употребления БАДов для похудения, приобретенных на маркетплейсе в тайне от родителей, пишет "Фонтанка".

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Девочка питалась крайне скудно, ее суточный рацион состоял из половины наггетса и менее 100 мл воды в сутки. На странности поведения, в том числе ускоренную речь, обратила внимание ее мать и отвезли ее в клинику Педиатрического университета.

В больнице выяснилось, что из-за обезвоживания у ребенка возникли проблемы с мочеиспусканием. Количество употребленных капсул девочка назвать не смогла.

Благодаря своевременной помощи удалось избежать госпитализации в реанимацию. Врачи предупреждают, что длительное употребление мочегонных средств может привести к терминальной почечной недостаточности. Подобные БАДы являются опасным “трендом” среди подростков.