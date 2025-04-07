Беременная москвичка потеряла сознание после избиения детской лопаткой

Беременной жительнице Москвы понадобилась помощь медиков после конфликта с местной жительницей во дворе дома. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Инцидент произошел на Авиамоторной улице. Как рассказал муж, его супруга отправилась на прогулку с собакой, но проходившая мимо мать с коляской заявила, что гулять с животными на этой территории нельзя.

В какой-то момент оппонентка замахнулась на беременную, но, когда та стала снимать ссору на телефон, избила детской лопаткой.

«Девушку после нападения вырвало, а потом она даже ненадолго потеряла сознание», – поделился возлюбленный пострадавшей.

Сначала супруги обратились в травмпункт, но позже беременную госпитализировали с черепно-мозговой травмой. На данный момент пациентка находится под присмотром медиков.

По словам семьи, с оппоненткой они знакомы не были. Они планируют обратиться в полицию.