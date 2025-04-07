Бывший владелец Соликамского магниевого завода объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск Петра Кондрашева — бывшего владельца Соликамского магниевого завода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

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Отмечается, что основанием для розыска является тот факт, что Кондрашев разыскивается по статье УК. По какой именно статье разыскивается Кондрашев, в сообщении не уточняется.

Как сообщает источник, в марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края изъял акции Соликамского магниевого завода у 2,3 тысячи миноритарных держателей. При этом, ранее Генпрокуратура также добилась изъятия в пользу РФ 89,4% акций завода. Эти акции принадлежали четырем крупным акционерам, среди которых был и Петр Кондрашев. Тогда суд встал на сторону Генпрокуратуры, которая утверждала. что в 1990-е годы завод был приватизирован с нарушениями закона.