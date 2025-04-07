Бывший владелец Соликамского магниевого завода объявлен в розыск

МВД объявило в розыск бывшего владельца Соликамского магниевого завода
МВД России объявило в розыск Петра Кондрашева — бывшего владельца Соликамского магниевого завода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.
Отмечается, что основанием для розыска является тот факт, что Кондрашев разыскивается по статье УК. По какой именно статье разыскивается Кондрашев, в сообщении не уточняется.
Как сообщает источник, в марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края изъял акции Соликамского магниевого завода у 2,3 тысячи миноритарных держателей. При этом, ранее Генпрокуратура также добилась изъятия в пользу РФ 89,4% акций завода. Эти акции принадлежали четырем крупным акционерам, среди которых был и Петр Кондрашев. Тогда суд встал на сторону Генпрокуратуры, которая утверждала. что в 1990-е годы завод был приватизирован с нарушениями закона.