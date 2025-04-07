Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тысяч

Аксинья Кравченко

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тысяч, более пяти тысяч человек получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тысяч
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Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толки от него ощущались в пяти соседних страна.

«В результате землетрясения погибли 3600 человек, 5017 получили ранения», — говорится в тексте.

Еще 160 человек числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что КНР активно содействует проведению поисково-спасательных работ и ликвидации последствий этого стихийного бедствия. Кроме того Пекин распорядился выделить Мьянме 100 миллионов юаней (около 13,8 миллионов долларов).

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