Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тысяч, более пяти тысяч человек получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толки от него ощущались в пяти соседних страна.

«В результате землетрясения погибли 3600 человек, 5017 получили ранения», — говорится в тексте.

Еще 160 человек числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что КНР активно содействует проведению поисково-спасательных работ и ликвидации последствий этого стихийного бедствия. Кроме того Пекин распорядился выделить Мьянме 100 миллионов юаней (около 13,8 миллионов долларов).