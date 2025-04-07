Рабочие потеряли сознание в бутике Prada в Москве

В Москве двое рабочих потеряли сознание в здании бутика Prada. Они надышались краской во время малярных работ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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«Двое 25-летних работников реставрировали баки пожаротушения, расположенные в подвале бутика Prada на Большой Дмитровке. Во время малярных работ обоим стало плохо, мужчины потеряли сознание»‎, — говорится в сообщении.

По данным канала, очевидцы вызвали спасателей, так как самостоятельно достать рабочих из бочек не получалось.

Накануне в Петербурге рабочий-иностранец выпал из строительной люльки с 24-го этажа. Инцидент произошел на стройплощадке в Московском районе города. 64-летнему пострадавшему пытался помочь коллега, который нашел его и отнес в подсобное помещение. Спасти мужчину не удалось.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области рабочего затянуло в станок на производстве. Одежду 71-летнего сотрудника намотало на вставленную в патрон токарного станка заготовку. В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и шок первой-второй степени. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.