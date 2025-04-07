С владельцев танкеров «Волгонефть» взыщут сотни миллионов рублей

«Морспасслужба» обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием взыскать почти 315 миллионов рублей с владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть». Об этом сообщает РИА Новости.

Как объяснили в «Морспасслужбе», иск обоснован расходами на ликвидацию последствий крушения танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Он направлен против компаний ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл». Кроме того, третьими лицами по иску проходят САО «ВСК» и ЗАО «Волгатранснефть».

Кроме того, судовладельцы предложили создать два специальных фонда, которые финансировали бы компенсацию ущерба, причиненного крушением танкеров. Общая сумма этих фондов, согласно инициативе, должна превышать один миллиард рублей.

Напомним, что танкеры затонули в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года. В результате аварии в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.